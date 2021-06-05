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Україну знову заллє дощами: синоптик розповіла про повернення циклону

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Субота 05 червня 2021 19:29
Україну знову заллє дощами: синоптик розповіла про повернення циклону Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде дощова
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні дещо зіпсується найближчими днями через повернення з північного сходу циклону, який притягне з собою опади на практично всю територію країни.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

При цьому температура повітря залишиться комфортною, ніяке похолодання не очікується.

У неділю, 6 червня, повсюдно в Україні пройдуть дощі - невеликі та помірні, а також прогнозуються грози.

Стовпчики термометрів в середньому будуть коливатися між +20 та +25 градусами в денний час.

У понеділок, 7 червня, циклон "подарує" українцям дощі з грозами вже сильнішими, а подекуди навіть пройдуть зливи.

Температура повітря не зміниться, і протягом дня буде близько +20... +24 градусів в середньому по країні.

У Києві 6 і 7 червня переважатиме волога погода, очікуються періодичні дощі, хоча намічаються і прояснення.

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують в Україні спекотне літо, аж до +40 градусів.

Нагадаємо, що днями через зливи у місті Дніпро затопило 90 будинків.

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