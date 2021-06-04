Зростання температури триває: синоптик розповів, чому українцям "світить" до +40 влітку

Погода в Україні влітку буде дуже спекотною, а температура повітря може піднятися до +40 градусів. Така тенденція пов'язана зі змінами клімату.

Експерт зазначив, що середня температура літнього періоду в Україні зросла від 1,5 до 2 і навіть більше градусів, це стосується двох місяців літа.

"Зростання температури триває. Наприклад, нинішній рік, минулий і позаминулий входять до п'ятірки рекордних років на земній кулі з точки зору зростання температурного режиму. Тому інших варіантів, окрім як говорити про те, що у нас буде влітку, особливо в липні і серпні, дуже багато днів з температурою 30-35 градусів, немає", - повідомив Кульбіда.

Кульбіда попередив, що в окремі дні температура може досягати 40 градусів, і такий сценарій можливий у всіх регіонах країни.

Метеоролог додав, що в найближчі десятиліття літо в Україні буде спекотним, але ймовірні винятки в травні і початку червня, коли настає похолодання.

Прогнози інших кліматологів

А ось кліматолог Світлана Краковська в корені не згодна з Миколою Кульбідою. Вона вважає, що такого спекотного літа, як у 2010 році в Україні не буде.

Експерт з клімату пояснила, що в липні Україну чекає дуже спекотна погода, так звані тропічні ночі, але цей період буде недовгим. Про це вона розповідала в інтерв'ю "Фактам".