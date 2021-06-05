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Украину снова зальет дождями: синоптик рассказала о возвращении циклона

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Суббота 05 июня 2021 19:29
Украину снова зальет дождями: синоптик рассказала о возвращении циклона Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет дождливая
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине несколько испортится в ближайшие дни из-за возвращения с северо-востока циклона, который притянет с собой осадки на практически всю территорию страны.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

При этом температура воздуха останется комфортной, никакое похолодание не ожидается.

В воскресенье, 6 июня, повсеместно в Украине пройдут дожди - небольшие и умеренные, а также прогнозируются грозы.

Столбики термометров в среднем будут колебаться между +20 и +25 градусами в дневное время.

В понедельник, 7 июня, циклон "подарит" украинцам дожди с грозами уже посильнее, а кое-где даже пройдут ливни.

Температура воздуха не изменится, и в течение дня будет около +20... +24 градусов в среднем по стране.

В Киеве 6 и 7 июня будет преобладать влажная погода, ожидаются периодические дожди, хотя намечаются и прояснения.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Украине жаркое лето, вплоть до +40 градусов.

Напомним, что на днях из-за ливней в городе Днепр затопило 90 домов.

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