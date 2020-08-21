Україну на вихідних накриє потужна грозова стихія: яким області під загрозою

Погода в Україні в найближчі довгі вихідні, пов'язані зі святкуванням Дня Незалежності, буде періодично загрозливою. Грози, дощі, шквали будуть переміщатися з південно-сходу на північний захід. Крім того, стане дещо прохолодніше.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, завтра, 22 серпня, грозова стихія розгуляється на Півдні та Сході (Херсонська, Запорізька, Донецька області, а також Дніпропетровщина і Крим).

Температура буде в межах +24+28 на Півночі, в Центрі і на Сході. На Півдні і Заході +26+30 градусів.

У Києві завтра без опадів, температура +24+26.

Погода в Україні 22 серпня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 23 серпня, грозовий фронт накриє західні області. На інших територіях - сухо і хмарно. Температура в цей день +25+31.

На День Незалежності, 24 серпня, грози і дощі охоплять Захід, Житомирську, Вінницьку та Київську області. В області з атмосферним фронтом прийде похолодання до +22+25. В інших регіонах все ще спекотно +26+31 градус.

Погода в Україні 23 та 24 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Дощову і не таку спекотну погоду на вихідних прогнозує і синоптик Наталка Діденко.

Раніше ми писали, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на День Незалежності.