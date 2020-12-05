Україну сколихнула серія землетрусів у трьох областях

Землетруси в Україні (ілюстративне фото: flickr.com)

В Україні зафіксували ряд землетрусів - підземні поштовхи відбувалися в Карпатському регіоні на території трьох західних областей за одну добу.

Про це передали на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

Згідно з даними вчених, перший землетрус стався в Івано-Франківській області 2 грудня о 16:14:32. Наступні два вже зафіксували у Львівській та Закарпатській областях 3 грудня о 14:35:00 та 14:35:24 відповідно.

Повідомляється, що на Прикарпатті біля н.п. Надвірна сила підземних поштовхів склала 2,7 бала.

На Львівщині біля Дрогобича та Закарпатті у Воловецькому районі були землетруси магнітудою по 1,5 балів.

Такі підземні поштовхи були незначної сили, і до руйнувань вони не призвели.

На Заході України в трьох областях сталися землетруси (фото: gcsk.gov.ua)

Перед цим землетруси фіксували 15 і 21 листопада в Чернівецькій області, у жовтні - на Буковині та на Закарпатті, у вересні були поштовхи також у Закарпатській області. У всіх цих випадках магнітуда не перевищувала 2,5 бали.

Нагадаємо, що в Україні для визначення інтенсивності землетрусів використовується 12-бальна шкала MSK-64 (Медведєва-Шпонхойера-Карніка).

Згідно із цією шкалою, відчутний землетрус починається з 3 балів. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; просто неба - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах.

Раніше сейсмолог попередив, що землетрус в Україні може статися в будь-який момент, і розповів, які регіони в небезпеці.

Також ми писали про те, що після низки землетрусів в Україні навесні вчені попередили, що поштовхи будуть продовжуватися, а також пояснили, де саме активізувалася сейсмічна зона.