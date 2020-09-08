В Україну повертається тепла погода: де буде припікати сонце

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться. Після декількох холодних і дощових днів в країну знову повернеться ясна і сонячна погода, а температура повітря знову почне підійматися.

Як повідомляють синоптики, в четвер, 10 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода, місцями можлива невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Сильний вітер також вщухне.

На сході вночі від +9 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +24 +26 градусів, місцями до +27 +28 градусів. У південних областях вночі +12 +15 градусів, удень повітря прогріється до +25 +31 градуса. У Криму вночі +12 +14 градусів, вдень від +24 до +26 градусів. На півночі вночі +9 +11 градусів, вдень +24 +26 градусів. У західних областях вночі буде холодно, від +8 до +12 градусів, вдень прогріється до +22 +26 градусів. У центральній частині країни вночі +9 +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +25 +27 градусів.

У Києві 10 вересня сонячно і ясно, вночі +11 +13 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 10 вересня

Тим часом в середу, 9 вересня, в Україні прогнозується суха, але прохолодна погода. У деяких областях вночі буде зовсім холодно, від +8 градусів.

На сході хмарно і сухо, вночі +9 +13 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19 +22 градусів, у Дніпрі до +24 градусів.

У південних областях сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +10 +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +23 +25 градусів. У Криму сухо, вночі +12 +14 градусів, вдень +24 +26 градусів.

На півночі країни очікується хмарна погода, без опадів. Вночі +9 +11 градусів, вдень +19 +21 градус.

У західних областях сонячно, невелика хмарність. Нічна температура коливатиметься від +8 до +12 градусів. Вдень повітря прогріється до +19 +22 градусів.

В центральній частині країни сухо, без опадів. Вночі +9 +12 градусів, вдень очікується +21 +23 градуси.

У Києві 9 вересня очікується хмарна погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, денна від +20 до +22 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 9 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли українцям перше бабине літо.

А також ми розповідали про те, що в Україні восени очікується кілька теплих хвиль.