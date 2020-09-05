Коли в Україні буде бабине літо: синоптики розповіли про теплі хвилі цієї осені

Погода в Україні на осінь 2020 (Фото: pixabay.com)

Синоптики розповіли, коли в Україні настане бабине літо і скільки триватиме тепла погода

Погода в Україні на початку осені порадувала жителів країни справжнім літнім теплом. Синоптики попереджають, що вже зовсім скоро температура повітря почне знижуватися у всіх регіонах. Очікується дві хвилі бабиного літа і багато дощів.

Вересень

Як розповів народний синоптик Володимир Деркач у коментарі для видання "Факти", перша і друга декада вересня будуть дуже теплими та навіть спекотними, а в третій декаді варто очікувати похолодання і дощі. В останній тиждень вересня варто очікувати перше бабине літо – теплу і суху погоду.

"Бабине літо, можливо, варто очікувати в кінці вересня, та на початку жовтня. Після серйозного похолодання тепло знову повернеться", - розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Він додав, що дощів у вересні буде небагато і їх буде недостатньо, щоб створити ідеальні умови для озимих культур.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, друга половина вересня буде прохолодною і дощовою. Вдень буде близько +20 градусів, а ночі будуть дуже холодними. Дощів більше буде на півночі та заході.

Жовтень

"У перші дні жовтня збережеться тепла погода, але вже з середини першої декади вона трохи зіпсується. Правда, це триватиме недовго, через кілька днів потеплішає. Це потепління захопить і початок другої десятиденки місяця. Потім буде прохолодно і з дощами, але не дуже сильними. А під кінець декади знову потеплішає на кілька днів. Останній тиждень жовтня буде прохолодним, ночами можливо сильне зниження температури та навіть заморозки", - зазначив Деркач.

За прогнозом Горбаня, в жовтні тепло буде тільки на півдні – до +18 градусів, в інших регіонах – набагато прохолодніше. А перші заморозки вночі до -1 градуса варто очікувати вже 17-18 жовтня. Кінець жовтня буде холодним, вдень +11 +12 градусів, вночі заморозки до -4 градусів. А ось опадів у жовтні буде небагато.

Листопад

Листопад за прогнозом синоптика буде спочатку дощовим, але в середині першої декади прийде в Україну друге бабине літо.

"Це тепло захопить і перші дні другої декади листопада. А з середини місяця погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять в сніг. На щастя, зниження температури триватиме всього 2-3 дні, потім знову потеплішає. У третій декаді листопада температура хоча і знизиться, але не критично – мінусова буде спостерігатися ночами й зрідка вдень", - повідомив Деркач.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, на початку листопада в Україну повернеться тепло, і температура вдень підніметься до +16 градусів. Але вже з 12 листопада знову почне холоднішати, вночі до -2 -4 градусів, вдень не більше +10 градусів. В кінці місяця варто очікувати дощі з мокрим снігом.

Зима в Україні розпочнеться з тепла і похолодання варто очікувати тільки в другій половині місяця. Остання декада буде нетипово теплою і тільки до Нового року можливі невеликі морози та сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про аномальну погоду в Україні восени та на початку зими.

А також розповідали про те, що в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень.