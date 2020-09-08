В Украину возвращается теплая погода: где будет припекать солнце

Погода в Украине в ближайшие дни кардинально изменится. После нескольких холодных и дождливых дней в страну снова вернется ясная и солнечная погода, а температура воздуха начнет снова подниматься.

Как сообщают синоптики, в четверг, 10 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода, местами возможна небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Сильный ветер также утихнет.

На востоке ночью от +9 до +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24 +26 градусов, местами до +27 +28 градусов. В южных областях ночью +12 +15 градусов, днем воздух прогреется до +25 +31 градуса. В Крыму ночью +12 +14 градусов, днем от +24 до +26 градусов. На севере ночью +9 +11 градусов, днем +24 +26 градусов. В западных областях ночью будет холодно, от +8 до +12 градусов, днем прогреется до +22 +26 градусов. В центральной части страны ночью +9 +12 градусов, днем столбики термометров покажут +25 +27 градусов.

В Киеве 10 сентября солнечно и ясно, ночью +11 +13 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 10 сентября

Тем временем в среду, 9 сентября, в Украине прогнозируется сухая, но прохладная погода. В некоторых областях ночью будет совсем холодно, от +8 градусов.

На востоке облачно и сухо, ночью +9 +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19 +22 градусов, в Днепре до +24 градусов.

В южных областях солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +10 +14 градусов, днем столбики термометров покажут +23 +25 градусов. В Крыму сухо, ночью +12 +14 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере страны ожидается облачная погода, без осадков. Ночью +9 +11 градусов, днем +19 +21 градус.

В западных областях солнечно, небольшая облачность. Ночная температура будет колебаться от +8 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +19 +22 градусов.

В центральной части страны сухо, без осадков. Ночью +9 +12 градусов, днем ожидается +21 +23 градуса.

В Киеве 9 сентября ожидается облачная погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, дневная от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 9 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали украинцам первое бабье лето.

А также мы рассказывали о том, что в Украине этой осенью ожидается несколько теплых волн.