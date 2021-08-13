Атмосферний фронт несе в Україну нову хвилю дощів і похолодання: названа дата

У першій половині наступного тижня в Україні очікується спекотна погода з температурою до 34 градусів. Але потім прохолодний атмосферний фронт із заходу принесе дощі та грози.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Тиждень розпочнеться із підвищення температури на більшій частині території України. Показники денної температури становитимуть 27-32 градуси, у південно-західних областях навіть до 34 градусів", - сказала вона.

При цьому синоптик зазначила, що більше впливу тепла зазнають південні області, де протягом усього тижня будуть досить високі температури. Водночас у західних областях потепління буде менш відчутно.

"Із середини наступного тижня територією України буде проходити атмосферний фронт, який розпочне рух із західних областей, де вже у понеділок очікуються короткочасні дощі. І потім вже у середу, 18 серпня фронт охопить більшу частину України", - додала вона.

Як зазначила синоптик, вже у понеділок в західних областях температура знизиться до 20-25 градусів.