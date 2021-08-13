ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Атмосферний фронт несе в Україну нову хвилю дощів і похолодання: названа дата

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 15:29
Атмосферний фронт несе в Україну нову хвилю дощів і похолодання: названа дата Фото: на наступному тижні в Україні очікується дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У першій половині наступного тижня в Україні очікується спекотна погода з температурою до 34 градусів. Але потім прохолодний атмосферний фронт із заходу принесе дощі та грози.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Тиждень розпочнеться із підвищення температури на більшій частині території України. Показники денної температури становитимуть 27-32 градуси, у південно-західних областях навіть до 34 градусів", - сказала вона.

При цьому синоптик зазначила, що більше впливу тепла зазнають південні області, де протягом усього тижня будуть досить високі температури. Водночас у західних областях потепління буде менш відчутно.

"Із середини наступного тижня територією України буде проходити атмосферний фронт, який розпочне рух із західних областей, де вже у понеділок очікуються короткочасні дощі. І потім вже у середу, 18 серпня фронт охопить більшу частину України", - додала вона.

Як зазначила синоптик, вже у понеділок в західних областях температура знизиться до 20-25 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода
NEWS
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень