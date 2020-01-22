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В Україну увірвуться морози до -10 градусів: яким областям не пощастить

STYLERЖиття    22.01.2020 - 13:04
В Україну увірвуться морози до -10 градусів: яким областям не пощастить
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні різко зміниться у найближчому часі

Погода в Україні на цьому тижні різко зміниться з приходом антициклону - він принесе ясну погоду з нічними морозами, які місцями досягнуть значень -10 градусів. У найближчі ж пару днів країна буде під дією атмосферного фронту з мокрим снігом і поривами вітру. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру.

Так, у четвер, 23 січня, дощ зі снігом очікується по всій країні, крім західних областей. На Заході опади малоймовірні, але буде хмарно. Температура повітря буде практично однаковою, як в денний так і в нічний час - близько нуля, в Одеській області - до +6 градусів.

Пориви вітру будуть досить сильними - від 7 до 12 метрів за секунду, місцями зі штормовими поривами.

В Києві 23 січня також вірогідний дощ з мокрим снігом, вдень і вночі від -1 до +1, сильний вітер.

Але вже в п'ятницю, 24 січня, атмосферний фронт покине Україну. На зміну йому прийде малохмарна погода без опадів, вітер стихне, але різниця між денним плюсом і нічними морозами сильно збільшиться.

У західних областях вдень очікуються аномальні +4... +8, а вночі - від -2 до -8, на Буковині - від -8 до -10 морозу.

На Півночі і в Центрі в п'ятницю від +1 до +4 вдень, вночі -3... -7, на Півдні від +2 до +5, вночі мороз від -2 до -5. Найхолодніше вдень на Сході - від -1 до +3, у нічний час від -4 до -7 морозу.

В Україну увірвуться морози до -10 градусів: яким областям не пощаститьВ Україну увірвуться морози до -10 градусів: яким областям не пощастить

Погода в Україні 23 та 24 січня (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 25 січня, різниця між нічними і денними температурами зменшиться, вдень трохи потеплішає по всій країні. 26 січня сильних нічних морозів вже не буде (0... -3).

В Україну увірвуться морози до -10 градусів: яким областям не пощаститьВ Україну увірвуться морози до -10 градусів: яким областям не пощастить

Погода в Україні 25 і 26 січня (фото: meteo.gov.ua)

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