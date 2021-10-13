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Україну накриває жахливий смог. Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки (фото)

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Середа 13 жовтня 2021 15:05
Україну накриває жахливий смог. Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки (фото) Колаж РБК-Україна: Україну накриває смог
Автор: Світлана Мащенко

Україну накриває хмарою чорного смогу, який розростається і вже завтра-післязавтра, 14-15 жовтня, може дістатися до столиці. Зона брудного повітря розширюється, про що свідчать знімки з супутника.

Про це в Facebook написав експерт з роботи житлово-комунального господарства Олег Попенко.

Він опублікував два фото, на яких видно, як хмара збільшилася буквально за добу.

"Вже завтра, післязавтра ось ця жахлива червоно-чорна пляма розшириться до Києва, зараз вона в районі Черкас і Полтави", - пише експерт.

Україну накриває жахливий смог. Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки (фото)

Колаж РБК-Україна: Україну накриває смог (фото: facebook.com/Олег Попенко)

У чому причина забруднень?

За словами Олега Попенка, забруднення пов'язане не так з погодними умовами, як з початком опалювального сезону в сільській місцевості з використанням дров, а також зі спалюванням листя.

"Очевидно, це хмара, як процес накопичення викидів в атмосферу саме в Україні. Така кількість викидів буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки і у великих мегаполісах", - попередив експерт і додав, що такі процеси виникають в Україні щорічно на початку-середині жовтня.

Як уникнути серйозних наслідків від отруєння димом і смогом

  • Не можна довго бути на повітрі, особливо дітям і вагітним жінкам.
  • Не потрібно зайвий раз відчиняти вікна. А якщо вже довелося, то завішувати їх вологою тканиною і періодично її міняти.
  • Для очищення повітря краще використовувати кондиціонер.
  • Менше курити і відмовитися від алкоголю.
  • Якщо пахне димом - надягати захисні маски, краще - респіратори.
  • Пити побільше рідини, дотримуватися дієти, відмовившись від шкідливої їжі.
  • Кілька разів на день приймати душ.
  • Промивати ніс і горло солоною водою.
  • Для тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями важливо вимірювати артеріальний тиск не менше двох разів на день, при стійкій артеріальній гіпертензії - звернутися до лікаря.
  • У разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужання (появі задишки, кашлю, безсоння) - проконсультуйтеся з лікарем.

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