Україну накриває жахливий смог. Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки (фото)
Україну накриває хмарою чорного смогу, який розростається і вже завтра-післязавтра, 14-15 жовтня, може дістатися до столиці. Зона брудного повітря розширюється, про що свідчать знімки з супутника.
Про це в Facebook написав експерт з роботи житлово-комунального господарства Олег Попенко.
Він опублікував два фото, на яких видно, як хмара збільшилася буквально за добу.
"Вже завтра, післязавтра ось ця жахлива червоно-чорна пляма розшириться до Києва, зараз вона в районі Черкас і Полтави", - пише експерт.
Колаж РБК-Україна: Україну накриває смог (фото: facebook.com/Олег Попенко)
У чому причина забруднень?
За словами Олега Попенка, забруднення пов'язане не так з погодними умовами, як з початком опалювального сезону в сільській місцевості з використанням дров, а також зі спалюванням листя.
"Очевидно, це хмара, як процес накопичення викидів в атмосферу саме в Україні. Така кількість викидів буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки і у великих мегаполісах", - попередив експерт і додав, що такі процеси виникають в Україні щорічно на початку-середині жовтня.
Як уникнути серйозних наслідків від отруєння димом і смогом
- Не можна довго бути на повітрі, особливо дітям і вагітним жінкам.
- Не потрібно зайвий раз відчиняти вікна. А якщо вже довелося, то завішувати їх вологою тканиною і періодично її міняти.
- Для очищення повітря краще використовувати кондиціонер.
- Менше курити і відмовитися від алкоголю.
- Якщо пахне димом - надягати захисні маски, краще - респіратори.
- Пити побільше рідини, дотримуватися дієти, відмовившись від шкідливої їжі.
- Кілька разів на день приймати душ.
- Промивати ніс і горло солоною водою.
- Для тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями важливо вимірювати артеріальний тиск не менше двох разів на день, при стійкій артеріальній гіпертензії - звернутися до лікаря.
- У разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужання (появі задишки, кашлю, безсоння) - проконсультуйтеся з лікарем.
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