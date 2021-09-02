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В Україну увірветься сильний антициклон, який принесе кардинальну зміну погоди

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Четвер 02 вересня 2021 12:11
В Україну увірветься сильний антициклон, який принесе кардинальну зміну погоди Фото: Погода в Україні зміниться через антициклон (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться через сильний антициклон, який пануватиме в країні завтра, 3 вересня. Дощі з країни підуть, проте стане прохолодніше, особливо вночі - температура знизиться до +5 градусів місцями.

Що буде з погодою в країні в п'ятницю - читайте нижче в нашому матеріалі.

За даними Наталки Діденко, перша осіння п'ятниця буде в Україні сонячною.

"Антициклон з центром над Великою Британією - такий впливовий, що визначатиме погоду завтра і в Україні. Практично повсюди 3-го вересня опадів не передбачається", - прогнозує синоптик.

День в країні буде сонячний, проте температура вже не літня.

Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня +14+19 градусів, а на півдні до +20+22 градусів.

Також передбачається сильний поривчастий північно-західний вітер на півночі, сході, в центрі та півдні.

У Києві 3 вересня буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали карти погоди на п'ятницю, за якими видно, що по всій країні буде сухо, сонячно, проте температура нагадуватиме про календарну осінь.

В Україну увірветься сильний антициклон, який принесе кардинальну зміну погоди

Скрін: Погода в Україні 3 вересня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики назвали дати бабиного літа в Україні.

Також з'явився прогноз синоптиків на зиму 2021-2022, вони обіцяють сурові погодні умови.

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