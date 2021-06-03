В Україну увірветься потепління: синоптики показали нові карти погоди

Погода в Україні скоро зміниться з приходом потепління. І хоча градуси будуть все ще незначними, як для літа, після холодного початку червня вони зможуть порадувати жителів країни. При цьому опадів все ще буде чимало.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook .

У п'ятницю, 4 червня, температура повітря почне трохи підвищуватися - до +17+22 градусів. Тільки на південному сході (Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим) буде прохолодніше - від +14 до +19.

Що стосується опадів, то в четвер атмосферні фронти знову будуть поливати дощами схід України, південь, а також "закидати вологу" в центральні області і трохи дотягуватися до північної частини.

При цьому більшість північних і західних областей від опадів все ж втримаються.

Синоптик також попередила, що вітер в Україні завтра переважно північно-східний, поривчастий.

У Києві завтра потеплішає до +20 градусів. Але серйозний дощ - навряд чи.

"Надалі в Україні буде помірно тепло, проте дощів вистачатиме", - додала Наталка Діденко.

Фото: Прогноз температури на 4 червня (facebook.com/tala.didenko)