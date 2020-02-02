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В Україну увірветься справжня погодна стихія: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    02.02.2020 - 20:15
В Україну увірветься справжня погодна стихія: синоптики назвали дату
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні кардинально зміниться наступного тижня

Погода в Україні в найближчі дні буде непогожою. Багато областей накриє потужний атмосферний фронт зі зливами з мокрим снігом, а також сильним поривчастим вітром. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, сильні опади очікуються вже 4-5 лютого, ну а 3 лютого майже по всій країні буде волога погода з невеликими дощами і високою температурою - від +4 до +9 по країні і +9... +12 в південних областях.

Ймовірність опадів найнижча в Чернігівській і Сумській областях, на Сході, Півдні і в Закарпатській області дощі будуть сильніше, на інших територіях - невеликий дощ. При цьому буде задувати вітер від 7 до 12 метрів за секунду, місцями з поривами.

В Києві 3 лютого вдень +5... +7, найближчої ночі +3... +5. Буде сиро, можливий невеликий дощ і поривчастий вітер.

В Україну увірветься справжня погодна стихія: синоптики назвали дату

Погода в Україні 3 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Вже 4 лютого досить сильний дощ з мокрим снігом очікується в західних областях. Опади малоймовірні в Центрі і Криму, а на інших територіях невеликий дощ, буде похмуро.

При цьому похолодає до +2... +6, на Півдні +5... +8, вночі почнуться заморозки до -1 на Півночі і Сході, на інших територіях в нічний час буде трохи більше нуля.

У середу, 5 лютого, потужні зливи, мокрий сніг і поривчастий вітер накриють південні, центральні та східні області. В інших регіонах синоптична ситуація буде більш спокійна.

Температура близько нуля у нічний і денний час, у південних областях від +2 до +6 градусів, у Криму до +10.

В Україну увірветься справжня погодна стихія: синоптики назвали датуВ Україну увірветься справжня погодна стихія: синоптики назвали дату

Погода в Україні 4 і 5 лютого (фото: meteo.gov.ua)

6 лютого опади з дощу перетворяться на сніг, оскільки мінусова температура буде як вдень, так і вночі. У західних областях опадів буде більше, на інших територіях невеликий сніг. Вдень на термометрах буде від 0 до -3 морозу, вночі -4... -8 крім Сходу (0... -2) і Півдня (-1... -5).

У п'ятницю 7 лютого вдень як раніше буде морозно, а ось нічний мороз досягне -10 у східних областях. Очікується невеликий сніг.

В Україну увірветься справжня погодна стихія: синоптики назвали датуВ Україну увірветься справжня погодна стихія: синоптики назвали дату

Погода в Україні 6 і 7 лютого (фото: meteo.gov.ua)

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