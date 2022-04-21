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В Украну йде потепління: де і коли буде +20 градусів і вище

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Четвер 21 квітня 2022 19:31
В Украну йде потепління: де і коли буде +20 градусів і вище Фото: Погода в Україні принесе тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе суттєве потепління вже з п'ятниці, 22 квітня. Зовсім скоро повітря прогріється до +20 градусів і вище.

Що буде з погодою в країні в найближчі кілька днів - в матеріалі Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, в Страсну п'ятницю, нарешті почне в Україні теплішати.

22-го квітня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12... +16 градусів.

Свіжіше буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині, частині Київщини, +8... +13 градусів.

В більшості областей буде насичене вологе повітря, хмарно з проясненнями, періодично можливі дощі. Окрім півдня, тут очікується суха погода.

Опади ввечері по всій країні припиняться.

Вітер здебільшого помірний, але в північних областях, центрі, часом на півдні - пориви до 15-18 метрів за секунду.

У Києві 22 квітня почне прокидатися тепло, упродовж дня ймовірно +10... +12 градусів. Дощ можливий місцями, також ймовірний рвучкий вітер.

Дивіться на карті Українського гідрометцентру, що буде з погодою 22 квітня.

В Украну йде потепління: де і коли буде +20 градусів і вище

Коли потепліє ще сильніше

Синоптик прогнозує, що потепління зміцнішає з суботи, а на Великдень буде +14... +20, в понеділок 25 квітня стане ще тепліше.

Наступний тиждень буде теплим.

Раніше ми писали, якою буде погода на Великдень.

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