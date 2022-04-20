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Погода в Україні принесе сюрприз: синоптики назвали дату потепління

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Середа 20 квітня 2022 08:02
Погода в Україні принесе сюрприз: синоптики назвали дату потепління Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчим часом порадує підвищенням температури повітря. Дощі з нашої території не підуть, але ось градуси поступово поповзуть вгору.

Яка погода чекає українців найближчим часом і коли потеплішає, розповіли в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 23 квітня денна температура повітря підніметься до +16 +18 градусів майже у всіх областях країни. Трохи прохолодніше буде на Волині, у Львові, на Закарпатті та в північних областях – від +10 до +14 градусів. Нічна температура коливатиметься в межах + 5 + 8 градусів.

Дощі охоплять практично всі області країни, суха погода можлива тільки на півдні та в частині східних областей – Харківська, Дніпропетровська, Луганська і Донецька.

У Києві 23 квітня синоптики прогнозують дощ, можливий сильний вітер. Вночі + 6 +8 градусів, вдень +16 + 18 градусів.

Погода в Україні принесе сюрприз: синоптики назвали дату потепління

Карта погоди в Україні на суботу, 23 квітня

24 квітня, на Великдень, потепління прийде в усі регіони країни. Короткочасні дощі охоплять всі області країни, крім Одеси та Миколаєва. Вночі очікується + 5 +8 градусів, вдень прогріється до +18 +20 градусів, тільки в західних областях місцями +12 + 16 градусів.

У Києві на Великдень пройде короткочасний дощ. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень очікується +16 + 18 градусів.

Погода в Україні принесе сюрприз: синоптики назвали дату потепління

Карта погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Тим часом 20 квітня, в Україні очікується сонячна і прохолодна погода. Невеликі дощі очікуються в центральних і південних областях. Зачепить також Полтаву, Дніпро та Запоріжжя. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

Вночі на заході буде дуже холодно, від -1 до -3 градусів, в інших регіонах від +3 до +6 градусів, на сході місцями до +7 +9 градусів.

Вдень у центральній частині, на заході та півночі країни від +9 до +11 градусів. На півдні до + 12 градусів, на сході від +10 до +14 градусів.

У Києві 20 квітня невелика хмарність, без опадів. Вночі + 2 +4 градуси, вдень від +9 до + 11 градусів.

Погода в Україні принесе сюрприз: синоптики назвали дату потеплінняКарта погоди в Україні на середу, 20 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода очікується на Великдень в Україні.

А також ми розповідали про те, яка погода в Україні буде цього року влітку.

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