В Україну повернуться морози: синоптики налякали новим прогнозом погоди

Погода в Україні до кінця тижня істотно зміниться у більшості регіонів України й різко знизиться температура повітря, а місцями можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Як повідомляє Український Гідрометцентр, нічна температура повітря в областях може впасти до -5 градусів. Істотно ускладнить ситуацію сильний штормовий вітер, з поривами до 12-15 м/с.

Різке похолодання прийде в Україну вже в неділю, 15 березня. Як повідомляють синоптики, на сході країни нічна температура повітря буде коливатися від -1 до -3 градусів. Вдень від +3 до +5 градусів, сильний вітер, невелика хмарність, без опадів.

У південних областях також похолодає. Вночі в регіоні очікується до -1 градуса, вдень повітря прогріється до +4 +6 градусів, опади не прогнозуються. У Криму вночі +2 +4 градуси, вдень до +7 градусів.

У центральних та північних областях України буде невелика хмарність, без опадів. Вночі від -1 до -4 градусів, вдень очікується від +2 до +5 градусів, вітер до 12 м/с.

На заході країни буде хмарно, з проясненнями, але без опадів. Вночі від -2 до -5 градусів, удень повітря прогріється до +3 +5 градусів, на Закарпатті до +7 градусів.

У Києві 15 березня без опадів, мінлива хмарність. Вночі -2 -4 градуси, вдень від +3 до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на 15 березня

У понеділок, 16 березня, ситуація почне змінюватися. За прогнозами синоптиків, в Україні буде ясна і сонячна погода, а нічні морози зміняться підвищенням температури у всіх областях.

На сході сухо і ясно, вночі від -3 до -5 градусів, вдень прогріється до +4 +6 градусів, у Дніпрі до +8 градусів.

У південних областях сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до -4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +9 градусів. У Криму вночі 0 -2 градуси, вдень +6 +8 градусів.

В північних та центральних областях сухо і сонячно. Вночі -3 ... -5 градусів, вдень прогріється до +7 +9 градусів.

На заході країни без опадів, сонячно. Вночі від -3 до -6 градусів, удень повітря прогріється до +9 +11 градусів, місцями до +12 градусів.

У Києві 16 березня очікується суха і сонячна погода. Вночі -2 -4 градуси, вдень від +7 до +9 градусів.

Карта погоди в Україні на 16 березня

Тим часом, у п'ятницю, 13 березня, Україну накриє дощами, а температура повітря почне поступово знижуватися.

На сході України дощі пройдуть у Харківській, Полтавській областях, а також у Дніпрі, в інших областях – хмарно. Температура повітря вночі становитиме +6 +8 градусів, вдень буде тепло, +14 +16 градусів.

У південних областях хмарно, опади не прогнозуються. Вночі від +3 до +9 градусів, вдень від +13 до +16 градусів. У Криму сухо, вночі +5 +7 градусів, удень +14 +16 градусів.

У центральних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів.

На півночі хмарно, але без опадів. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

У західних областях пройдуть дощі, місцями можливі зливи. Нічна температура повітря становитиме +5 +11 градусів, вдень очікується від +8 до +11 градусів.

У Києві 13 березня буде йти дощ, вітер до 12 м/с. Вночі +6 +8 градусів, вдень прогріється до +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на 13 березня

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