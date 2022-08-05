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В Україну повернули маму з трьома дітьми, яку "евакуювали" в російську глибинку

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П'ятниця 05 серпня 2022 08:56
В Україну повернули маму з трьома дітьми, яку "евакуювали" в російську глибинку Українці вдалося повернутися додому після РФ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україну повернулася жінка з дітьми, яка опинилася в Росії обманом. Її загарбники заманили евакуацією, але вона потрапила в пастку.

Про цю історію розповіли в Міністерстві реінтеграції.

Історія харків'янки

Харків'янка Любов Бобро, рятуючись від щоденних ворожих обстрілів, намагалася евакуюватися з дітьми через російський Бєлгород. Росіяни обдурили їх, як і безліч інших сімей. Загарбники вивезли українців у важкодоступну російську глибинку.

"Нас доставили на кордон Зауралля і Західного Сибіру - в місто Курган. Шансів вирватися майже не було. Тоді моя старша дочка, яка залишилася в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", - розповіла Люба.

В Україну повернули маму з трьома дітьми, яку &quot;евакуювали&quot; в російську глибинкуВ Україну повернули маму з трьома дітьми, яку &quot;евакуювали&quot; в російську глибинкуЛюбов Бобро повернулася в Україну з Росії (фото: minre.gov.ua)

Процес повернення був дуже непростим

Поверненням сім'ї особисто займалася віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.

Так звана "евакуація" в Росію нічим хорошим для громадян не закінчується.

У разі, коли ви втратили зв'язок з вашими близькими, яких окупанти депортували до РФ, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.

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А також ми писали про те, що переселенець із Сєвєродонецька спроектував модульний будинок.

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