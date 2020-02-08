В Україну знову повернеться тепла зима: синоптики назвали дату

Погода в Україні в найближчі дні знову зміниться - після сильних морозів у країну повернеться потепління до +9 градусів. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Тим часом, в країну прийдуть найсильніші за зиму 2019-2020 морози. Найбільше похолодання торкнеться Схід України. Згідно з прогнозом Наталки Діденко найближчої ночі, 9 лютого, очікуються показники від -5 до -12 градусів. На Сході, частково Запоріжжі та в більшості центральних областей температура знизиться до -10... -17.

При цьому вдень у неділю буде тепло (до +1... +7), але на Сході і Дніпропетровщині поморозить і в денний час (-1... -8).

В Києві завтра без опадів, вночі мороз, а вдень 0... +2.

У понеділок в Україні, за прогнозом Діденко, потепліє ще більше.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

З прогнозом Наталки Діденко згодні і синоптики Українського гідрометцентру, які на картах показують, що найнижчою температура буде найближчої вночі у східних областях (-15... -17). По всій країні очікується суха погода.

Погода в Україні 9 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

10 лютого з Заходу в Україну прийде дощовий циклон, який зачепить Вінниччину, Житомирщину та Київщину. Разом з опадами прийде потепління до +3... +8 вдень по всій країні, крім Сходу (-1... +3). Нічні морози ще будуть триматися на Сході, частини Центру і Півдня (-10... -16), на решті територій вночі -1... -7 градусів.

У вівторок, 11 лютого, атмосферний фронт з дощами та мокрим снігом накриє вже всю країну (крім Півдня, де опади будуть невеликими). Вночі від -2 до +4 (на Сході холодніше - від -2 до -7). Вдень +4... +9, на Сході від -1 до +1.

Погода в Україні 10 і 11 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

12 лютого температура знизиться на 1-2 градуси, а опади очікуються у північних, східних і центральних областях. У четвер, 13 лютого, доволі інтенсивні опади на південному узбережжі. Вдень від +1 до +5, вночі +2... -3.

Погода в Україні 12 і 13 лютого (скрін: meteo.gov.ua)