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В Україну повернеться 20-градусне потепління: названа дата

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Четвер 14 жовтня 2021 20:30
В Україну повернеться 20-градусне потепління: названа дата Фото: Погода в Україні принесе потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом потепління. Синоптики обіцяють потепління до + 20 градусів вдень, і +13-ти вночі.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в наступні десять днів, а також докладний прогноз на завтра - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, згідно з даними ресурсу Gismeteo, до кінця наступного тижня (21-23 жовтня) в країну прийде потепління до +17+20 градусів вдень, ночі також очікуються теплими, +9+13 градусів.

Поки ж буде досить прохолодна погода (+9+13 вдень, вночі можливі заморозки), а на початку наступного тижня стане більше дощів.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова

В Україну повернеться 20-градусне потепління: названа датаВ Україну повернеться 20-градусне потепління: названа датаВ Україну повернеться 20-градусне потепління: названа датаВ Україну повернеться 20-градусне потепління: названа датаВ Україну повернеться 20-градусне потепління: названа дата

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Що буде з погодою завтра

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують заморозки вночі, помірне тепло вдень, але опади не передбачаються.

Температура по країні вдень +11+15, в Криму - до +17 градусів. Вночі +1+4, на заході заморозки до -3 градусів, а на півдні вночі тепліше, +4+9.

В Україну повернеться 20-градусне потепління: названа дата

Скрін: Погода в Україні 15 жовтня (meteo.gov.ua)

Раніше українців попередили про хмару смогу, яка поширюється по країні.

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