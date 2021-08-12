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В Україну суне "африканська спека": синоптики зробили попередження

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Четвер 12 серпня 2021 12:29
В Україну суне "африканська спека": синоптики зробили попередження Фото: Погода в Україні принесе африканську спеку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться вже наступного тижня. Синоптики прогнозують повернення спеки в країну, поки ж буде сонячно, сухо і тепло.

Що буде с погодою найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом Наталки Діденко, з понеділка, 16-го серпня, в Україну почне заходити спека "африканського походження".

Температура по країні почне прогріватися до +30+35 градусів.

А от п'ятниця, 13-го числа буде комфортною погодою, вважає Діденко. Протягом дня очікується +24+29 градусів.

"Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон", - додала синоптик.

Локальні короткочасні грозові дощі ймовірні завтра у східних і південно-східних областях.

У Києві 13 серпня буде сонячно, сухо і тепло. Вдень стовпчики термометрів будуть показувати +26+27 градусів.

На Маковія, 14 серпня та в неділю, 15-го синоптик прогнозує таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу погоду.

В Українському гідрометцентрі показали на картах, якою буде погодна ситуація завтра.

В Україну суне &quot;африканська спека&quot;: синоптики зробили попередження

Скрін: Погода в Україні 13 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше українців попередили про серію магнітних бур у серпні.

Також ми писали, що таке метеозалежність, чому ми реагуємо на погоду, і як це лікувати.

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