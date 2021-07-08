Україну розжарить до межі: де буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні стане небезпечною через сильну спеку, яка очікується в п'ятницю, 9 липня. Опади в цей день не передбачаються, а температура досягне вкрай високих значень.

Якою буде синоптична ситуація в останній робочий день цього тижня - читайте далі в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найспекотніше в цей день буде на Сході і південному сході країни, на Закарпатті, в Києві - до +33 градусів. На інших територіях від +29 до +32 градусів.

Опади в цей день не передбачаються. Вітер буде помірним - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві в п'ятницю буде дуже спекотно, без опадів, температура +31+33 градуси, вночі +18+20 тепла.

Скрін: Погода в Україні 9 липня (meteo.gov.ua)

Синоптики прогнозують, що спека в країні стане ще сильнішою, а дощі очікуються лише 11-12 липня. При цьому температура залишиться вкрай високою.

Медики рекомендують в пік спеки утримуватися від сонця через ризик отримати сонячний або ж тепловий удар.