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Україну розжарить до межі: де буде найнебезпечніша погода

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Четвер 08 липня 2021 20:30
Україну розжарить до межі: де буде найнебезпечніша погода Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе сильну спеку
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні стане небезпечною через сильну спеку, яка очікується в п'ятницю, 9 липня. Опади в цей день не передбачаються, а температура досягне вкрай високих значень.

Якою буде синоптична ситуація в останній робочий день цього тижня - читайте далі в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найспекотніше в цей день буде на Сході і південному сході країни, на Закарпатті, в Києві - до +33 градусів. На інших територіях від +29 до +32 градусів.

Опади в цей день не передбачаються. Вітер буде помірним - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві в п'ятницю буде дуже спекотно, без опадів, температура +31+33 градуси, вночі +18+20 тепла.

Україну розжарить до межі: де буде найнебезпечніша погода

Скрін: Погода в Україні 9 липня (meteo.gov.ua)

Синоптики прогнозують, що спека в країні стане ще сильнішою, а дощі очікуються лише 11-12 липня. При цьому температура залишиться вкрай високою.

Медики рекомендують в пік спеки утримуватися від сонця через ризик отримати сонячний або ж тепловий удар.

Раніше лікарі розповіли, які хвороби і стани можуть посилитися через вплив літнього сонця.

Також ми писали, що таке метеозалежність, як з цим боротися, чому виникає нездорова реакція на погоду і що з цим можна зробити.

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