Україну розжарить до межі: де буде найнебезпечніша погода
Погода в Україні стане небезпечною через сильну спеку, яка очікується в п'ятницю, 9 липня. Опади в цей день не передбачаються, а температура досягне вкрай високих значень.
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Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найспекотніше в цей день буде на Сході і південному сході країни, на Закарпатті, в Києві - до +33 градусів. На інших територіях від +29 до +32 градусів.
Опади в цей день не передбачаються. Вітер буде помірним - від 5 до 10 метрів в секунду.
У Києві в п'ятницю буде дуже спекотно, без опадів, температура +31+33 градуси, вночі +18+20 тепла.
Скрін: Погода в Україні 9 липня (meteo.gov.ua)
Синоптики прогнозують, що спека в країні стане ще сильнішою, а дощі очікуються лише 11-12 липня. При цьому температура залишиться вкрай високою.
Медики рекомендують в пік спеки утримуватися від сонця через ризик отримати сонячний або ж тепловий удар.
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