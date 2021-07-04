Лікар розповів, які хвороби загострюються під впливом сонця: можуть бути небезпечні стани

Сонячна активність під час літньої спеки може стати причиною загострення ряду хвороб і станів, деякі з яких можуть бути навіть небезпечними. Чому так відбувається і чи можна цьому зарадити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Сонце прискорює старіння шкіри

Ультрафіолетові промені здатні впливати на синтез ДНК шкіри, змінювати співвідношення еластичних та колагенових волокон, внаслідок чого, шкіра втрачає еластичність, вкривається зморшками, що й обумовлює зовнішній ефект старіння.

Підвищується ризик захворіти на рак

Через вплив сонячних променів підвищується ризик розвитку раку шкіри. Активізація меланоцитів (клітин шкіри, що виробляють меланін) може призводити до трансформації невусів (родимок) у меланому.

Сонячні дерматити стають частим явищем

За словами лікаря, з кожним роком частішають випадки розвитку сонячних дерматитів.

"Завдяки розвитку фотосенсебілізації (підвищеної чутливості шкіри до сонячних променів) на відкритих для дії сонячних променів ділянках тіла виникає сип у вигляді кропивниці. Це алергічна реакція і відомо, що ії розвиток залежить не тільки від властивостей сонця, а й від стану організму людини. Люди, які мають проблеми із травленням, захворювання ендокринних органів, нервової системи, аутоімунні захворювання більш схильні до розвитку фотодерматитів", - розповів Олександр Золотарьов.

"Сердечники" і астматики у групі ризику

У спекотну погоду у людей із серцево-судинними захворюваннями може виникати підвищення артеріального тиску із розвитком гіпертонічних кризів. Саме влітку кількість інфарктів та інсультів значно підвищується.

"Порушення ритму серця, варикозна хвороба нижніх кінцівок, від’ємний водний баланс за рахунок збільшення втрати рідини та низького її надходження, захворювання нирок - все це фактори, які підвищують ризик тромбозу і серцево-судинних ускладнень - інсульту чи інфаркту.

Від негативного впливу спеки можуть постраждати люди із хронічними захворюваннями дихальної системи: пацієнти із бронхіальною астмою, хронічною обструктивною хворобою легень, емфіземою легень.

Прискорення дихання сухим повітрям призводить до пересихання слизової оболонки, її подразнення, різкому звуженню діаметра бронхів, розвитку задухи та погіршення постачання кисню до органів та тканин.

Можуть виникнути загрозливі для життя стани

Окрім місцевого впливу на шкіру сонячні промені можуть викликати сонячний та тепловий удар. Сонячний удар - це патологічний стан, обумовлений тепловим впливом на голову людини, а тепловий удар - це загальне перегрівання. Обидва стани є загрозливими для життя людини.

Лікар додає, що симптоми теплового удару можуть бути різними та залежать від дози сонячного навантаження, віку, статі, наявності хронічних захворювань та інших факторів.

Серед симптомів теплового удару можна відзначити:

головний біль,

нудоту,

шум у вухах,

запаморочення,

почервоніння шкіри, яка в тяжких випадках може стати блідою,

розвивається тахікардія,

частий пульс,

нестабільність артеріального тиску (спочатку підвищення, а потім зниження нижче норми),

підвищується температура тіла, може виникати блювота,

втрата свідомості,

судоми.

"При розвитку ускладнень від "сонячних ванн" треба терміново викликати швидку медичну допомогу, перенести постраждалого у тінь, обтерти його водою температурою 20-28 градусів, при наявності свідомості дати випити води. Обов’язкового спитати хворого чи не приймає він якісь ліки і чи є в нього якісь специфічні стани (вагітність, клімакс, гормонзамісна терапія тощо). Це може бути важливим, якщо людина втратить свідомість до прибуття швидкої, а ці данні, які отримають медичні працівники, можуть бути вкрай необхідними для надання належної медичної допомоги", - розповідає медик.

Олександр Золотарьов додав, що для профілактики розвитку теплового ураження рекомендовано:

дотримуватися питного режиму, не перебувати під прямими проміннями сонця з 11 до 17 години,

носити одежу з натуральних тканин,

наносити на шкіру сонцезахисні креми,

голову вкривати панамою чи косинкою,

не вживати алкогольні напої та напої із стимулюючим нервову систему ефектом.

"Відомо, що люди із зайвою вагою набагато гірше захищені від негативного впливу сонця. Тому їм, як і літнім людям, дітям, вагітним і людям із хронічними захворюваннями серцево-судинної, нервової, дихальної, ендокринної систем треба бути вкрай уважними під час планування побачення із сонцем", - резюмував медик.

Попри все сонце нам необхідне

Нагріваючи шкіру, інфрачервоне випромінювання запускає терморегуляторні механізми, які приводять до покращення циркуляції крові в шкірі, підвищенню потовиділення, зміні швидкості сечовиділення, частоти дихальних рухів, артеріального тиску, пульсу та інших регуляторних змін.

Ультрафіолетове випромінювання А-спектру (довгі ультрафіолетові хвилі з довжиною 400-315 нм) забезпечують перехід вітаміну Д2 в біологічно активну форму Д3. Завдяки вітаміну Д3 підтримується постійний рівень кальцію в крові, при нестачі якого у дорослої людини розвивається остеопороз, а у дитини - рахіт. Окрім цього вітамін Д забезпечує достатнійрівень активності імунної системи, підтримує рівновагу гормональної системи, позитивно впливає на обмін холестерину, має протиракову властивість.

Ультрафіолетове випромінювання В-спектру (середні ультрафіолетові хвилі

з довжиною 315-280 нм) забезпечують синтез меланіну - пігменту шкіри, який створює ефект засмаги. Сам меланін зменшує УФ-навантаження, бо має властивості затримувати випромінювання.

Ультрафіолетове випромінювання С-спектру (короткі ультрафіолетові хвилі з довжиною 280-100 нм) мають бактерицидний ефект, знезаражуючи шкіру від бактерій, вірусів, грибкової флори та інших патогенних мікроорганізмів.

Саме випромінювачі такого спектру використовуються для знезараження поверхонь і повітря в медичних та виховальних закладах.