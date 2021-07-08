Украину раскалит до предела: где будет самая опасная погода

Погода в Украине станет опасной из-за сильной жары, которая ожидается в пятницу, 9 июля. Осадки в этот день не предвидятся, а температура достигнет крайне высоких значений.

Какой будет синоптическая ситуация в последний рабочий день этой недели - читайте далее в материале Styler.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, жарче всего в этот день будет на востоке и юго-востоке страны, на Закарпатье, в Киеве - до +33 градусов. На остальных территориях от +29 до +32 градусов.

Осадки в этот день не предвидятся. Ветер будет умеренным - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве в пятницу будет очень жарко, без осадков, температура +31+33 градуса, ночью +18+20 тепла.

Скрин: Погода в Украине 9 июля (meteo.gov.ua)

Синоптики прогнозируют, что жара в стране станет еще сильнее, а дожди ожидаются лишь 11-12 июля. При этом температура останется крайне высокой.

Медики рекомендуют в пик жары воздерживаться открытого солнца из-за риска получить солнечный или же тепловой удар.