В Україні заборонили фільм з Зеленським: названа причина

Фільм з Зеленським заборонили в Україні (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський знявся у фільмі "Вісім перших побачень" з Катериною Варнавою

Володимир Зеленський знявся у фільмі "Вісім перших побачень", який несе загрозу національній безпеці України. Таким чином, картина за участі діючого президента заборонена до показу на території нашої країни, йдеться у офіційній заяві Держкіно.

Причиною того, що фільм "Вісім перших побачень" більше не зможуть дивитися українці, звісно ж, не у тому, що там зіграв Зеленський. Справа у тому, що серед акторського складу стрічки присутня Катерина Варнава - відома російська КВНщиця, телеведуча, учасниця шоу Comedy Woman.

Катя Варнава (фото: instagram.com/kativarnava)

Цій актрисі ще у березні 2017 року СБУ заборонила на п'ять років в’їзд до України за те, що Варнава разом зі своїми колегами по російському гумористичному шоу виступала у анексованому Криму. Це відбувалося в 2016 році.

Саме після того, як стало відомо про гастролі Варнави по окупованому півострову, її звільнили з посади співведучої популярного українського телешоу "Хто зверху?" і зробили персоною нон-грата в нашій державі. І лише у березні минулого року Мінкульт доповнив Варнавою "чорний список" осіб, які загрожують національній безпеці України.

Зауважимо, що фільм "Вісім перших побачень" був знятий студією "Квартал 95", лідером якої був Володимир Зеленський.

Трейлер фільму "Вісім перших побачень"

Додамо, що до списку фільмів, заборонених у 2019 році для демонстрування і розповсюдження для кіно-телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України потрапили також голівудська картина "Мачете" (де знімався українофоб Стівен Сігал) та французька комедія "Бешкетники із Тімпельбаха" (з фанатом Путіна Жераром Депардьє). А також під заборону потрапили російські серіали "Я так не думаю" і "Стріла" режисера Давида Данієляна.