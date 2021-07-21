В Україну примчить нова порція злив з грозами і шквалами: де буде сильна негода
Погода в Україні в четвер, 22 липня, знову буде негожою - зі зливами, грозами, шквалами в деяких областях. Проте з більшої частини циклонічна активність відступить.
Що буде з погодою в країні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер зливи з грозами пройдуть на сході, південному сході, а також у західних областях.
Опади також очікуються найближчої ночі на півдні України і в частині центру.
"Але вдень Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться", - додала синоптик.
А от на півночі завтра - без опадів. Також завтра по всій країні очікується сильний вітер північного напрямку.
Температура повітря завтра +23+28 градусів по всій країні, бо навіть до сходу та півдня добереться свіже повітря.
В Українському гідрометцентрі показали карту погоди на четвер, де видно, яка буде температура, і де очікується дощ.
Скрін: Погода в Україні 22 липня (meteo.gov.ua)
Що буде з погодою в Києві
За прогнозом Діденко, у четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря +22+24 градуси.
У Gismeteo прогнозують, що в Києві на вихідних і на початку тижня температура дещо підвищиться (+24+28), але останні дні липня будуть холодними (+22).
Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)
Яка погода буде в Україні далі
"З найближчої перспективи - в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23+28 градусів, у неділю на півдні та південному сході підскочить до +30 градусів", - додала синоптик.
Раніше синоптики також розповіли, що буде з погодою в Україні взимку 2021-2022, налякавши нас крижаними дощами, морозами і сніжними буранами.
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