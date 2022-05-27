В Україну прийде майже літня спека: синоптики зробили попередження
Погода в Україні в найближчі кілька днів "розкрутиться" до літніх градусів. Синоптики прогнозують місцями 30-градусні показники, однак і дощів буде чимало.
Що буде далі з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі.
"28-29 травня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях, 27 травня і у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили в Українському гідрометцентрі.
Прогноз на 28 травня
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в ніч на суботу, 28 травня, опади очікуються на заході та півночі. Вранці у Карпатах, Київській, Чернігівській області. Вдень опади на Волині, в Рівненській, Львівській, області, в Карпатах, а також на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Луганській, Донецькій областях, на півдні.
Інші області без опадів, хіба що ввечері дощ дійде до Вінницької області.
Вітер здебільшого помірний, у північних областях та в Приазов'ї - до сильного.
Температура найвища в суботу на півдні, +24+29 градусів. На сході +22+26, в центрі +20+25, на заході та півночі +17+23 градуси.
Прогноз для Києва
У Києві дощ пройде очікується, як ввечері 27-го, так і вночі 28 травня. Вдень ймовірність опадів невисока. Вітер буде рвучким. Температура близько +20 градусів.
Що буде з погодою далі
В гідрометцентрі прогнозують, що в неділю, 29 травня температура трохи знизиться: +17+20 на заході й в Одеській області, +20+24 на півночі, в центрі і Миколаївщині, а в решті південних областей та на сході +23+26. Опади ймовірні лише в Карпатах, на іншій території сухо.
30-31 травня градуси розженуться до +20+30. Найнижча температура на заході, найвища на сході й півдні. Тобто чим південно-східніше, тим тепліше. По країні періодично й місцями дощі й грози.
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