В Україну прийде майже літня спека: синоптики зробили попередження

Погода в Україні в найближчі кілька днів "розкрутиться" до літніх градусів. Синоптики прогнозують місцями 30-градусні показники, однак і дощів буде чимало.

Що буде далі з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі.

"28-29 травня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях, 27 травня і у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Прогноз на 28 травня

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в ніч на суботу, 28 травня, опади очікуються на заході та півночі. Вранці у Карпатах, Київській, Чернігівській області. Вдень опади на Волині, в Рівненській, Львівській, області, в Карпатах, а також на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Луганській, Донецькій областях, на півдні.

Інші області без опадів, хіба що ввечері дощ дійде до Вінницької області.

Вітер здебільшого помірний, у північних областях та в Приазов'ї - до сильного.

Температура найвища в суботу на півдні, +24+29 градусів. На сході +22+26, в центрі +20+25, на заході та півночі +17+23 градуси.

Прогноз для Києва

У Києві дощ пройде очікується, як ввечері 27-го, так і вночі 28 травня. Вдень ймовірність опадів невисока. Вітер буде рвучким. Температура близько +20 градусів.

Що буде з погодою далі

В гідрометцентрі прогнозують, що в неділю, 29 травня температура трохи знизиться: +17+20 на заході й в Одеській області, +20+24 на півночі, в центрі і Миколаївщині, а в решті південних областей та на сході +23+26. Опади ймовірні лише в Карпатах, на іншій території сухо.

30-31 травня градуси розженуться до +20+30. Найнижча температура на заході, найвища на сході й півдні. Тобто чим південно-східніше, тим тепліше. По країні періодично й місцями дощі й грози.