Коли в Україну прийде бабине літо: синоптики дали точну відповідь

Бабине літо в Україні (фото: pixabay)

Бабине літо в Україну порадує українців теплими осінніми днями

Бабине літо прийде в Україну двома хвилями, і першу варто чекати вже в кінці вересня. Поки ж синоптики прогнозують, що перші двадцять днів вересня будenm дуже теплими і навіть спекотними.

Так, за словами народного синоптика Володимира Деркача, третя декада вересня почнеться з похолодання і короткочасних дощів. А кінець місяця порадує теплом.

"Бабине літо, можливо, варто очікувати в кінці вересня, та на початку жовтня. Після серйозного похолодання тепло знову повернеться", - розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Синоптик додав, що дощів у вересні буде мало. І це не дуже добре для озимих культур.

Перші дні жовтня, за прогнозом Деркача, будуть теплими. Але вже числа з 5-го погода почне псуватися. Триватиме похолодання недовго, а потепління захопить початок другої декади.

"Потім буде прохолодно і з дощами, але не дуже сильними. А під кінець декади знову потеплішає на кілька днів. Останній тиждень жовтня буде прохолодною, ночами можливе сильне зниження температури і навіть заморозки", - зазначив синоптик.

Листопад почнеться з дощів, але в середині першої декади місяця в Україну прийде друге - більш "скромне" - бабине літо. Тепло триватиме до початку другої декади. В середині місяця погода зіпсується, підуть дощі з переходом у сніг, але зниження температури триватиме всього 2-3 дні.

"У третій декаді листопада температура хоча і знизиться, але не критично - мінусова буде спостерігатися ночами і зрідка вдень", - додав синоптик.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко називає ту погоду, яка зараз, "молоде бабине літо".

Раніше ми писали, що осінь і зима в Україні будуть аномальними. Синоптики пояснили чому і дали детальний прогноз до кінця 2020 року.