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Зниження температури і дощі: де в Україні буде погана погода

Понеділок 07 вересня 2020 12:25
Зниження температури і дощі: де в Україні буде погана погода
Погода в Україні зміниться 8 вересня (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні знизиться температура повітря і пройдуть дощі

Погода в Україні 8 вересня істотно зміниться від спекотної до прохолодної і дощової. У ніч на вівторок опади передбачаються у Тернопільській, Хмельницькій областях, але вже до ранку торкнуться Житомирської, Вінницької та Київської областей. Температура повітря завтра впаде до +22 градусів. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.

"Вранці 8 вересня дощі очікуються лише в Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, тобто, на Півночі. Решта території України піде на роботу без парасольок. А вдень антициклон ще подпихне фронт далі і тому дощі вже можливі тільки на Чернігівщині, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - зазначила Діденко.

Через холодний атмосферний фронт температура повітря в Україні істотно знизиться. Тепло буде на Півдні та Сході України, там очікується +29 градусів.

"У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18 + 23 градуси. На Сході і в південній частині України буде тепла погода. +25 +29 градусів", - написала експерт.

У Києві 8 вересня зранку буде прохолодно і дощитиме.

"Температура повітря у вівторок знизиться і складе в столиці + 20 + 22 градуси, прихопіть щось з довгим рукавом",- порадила синоптик.

За словами Діденко, прохолодно буде тільки у вівторок, 8 вересня, потім температура повітря піде вгору і нас чекає продовження "бабиного літа".

Як ми раніше писали, у Запоріжжі сталася чергова природна аномалія, яка здивувала українців.

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