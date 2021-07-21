Олімпіада-2020 в Токіо: коли відкриття і як пройде церемонія

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо пройде на Національному стадіоні в п'ятницю, 23 липня. Захід розпочнеться о 14: 00 за київським часом і пройде при порожніх трибунах.

Напередодні старту Ігор президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах сказав: "якщо під час церемонії відкриття ви почуєте звук падаючих каменів, знайте — це впав вантаж з мого серця".

XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Церемонія відкриття пройде в п'ятницю, 23 липня, на Національному стадіоні, спеціально побудованому до ігор. Розпочнеться заходи о 14: 00 за київським часом.

Першою на стадіон вийде збірна Греції, а останньою - Японії. Потім учасники Ігор складуть присягу, і Олімпіада буде вважатися відкритою. Захід пройде без глядачів на трибунах.