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Олімпіада-2020 в Токіо: коли відкриття і як пройде церемонія

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Токіо, Середа 21 липня 2021 16:24
Олімпіада-2020 в Токіо: коли відкриття і як пройде церемонія Фото: Олімпійські ігри 2020 в Токіо відкриються в п'ятницю, 23 липня (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо пройде на Національному стадіоні в п'ятницю, 23 липня. Захід розпочнеться о 14: 00 за київським часом і пройде при порожніх трибунах.

Детальніше про церемонію відкриття Олімпіади-2020-у матеріалі РБК-Україна.

Напередодні старту Ігор президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах сказав: "якщо під час церемонії відкриття ви почуєте звук падаючих каменів, знайте — це впав вантаж з мого серця".

XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Церемонія відкриття пройде в п'ятницю, 23 липня, на Національному стадіоні, спеціально побудованому до ігор. Розпочнеться заходи о 14: 00 за київським часом.

Першою на стадіон вийде збірна Греції, а останньою - Японії. Потім учасники Ігор складуть присягу, і Олімпіада буде вважатися відкритою. Захід пройде без глядачів на трибунах.

Прапороносцями збірної України стануть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

На Іграх будуть представлені 33 види спорту (українці боротимуться за нагороди в 25 з них). Детальніше про розклад змагання Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.

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