ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На Україну насувається різке похолодання і зливи: названа дата

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 20:40
На Україну насувається різке похолодання і зливи: названа дата Фото: Погода в Україні принесе різке похолодання і зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після сильного потепління на вихідних різко зміниться в гіршу сторону. Синоптики прогнозують, що вже в перший листопадовий тиждень нас чекає похолодання і зливи.

Що буде з погодою в наступні п'ять днів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з картами Українського гідрометцентру, неприємна погода нас чекає 3 листопада - на більшості територій очікуються сильні дощі, місцями похолодає до +7+9 градусів. Поки ж слід насолодитися минаючими жовтневими теплими днями.

"30-31 жовтня - сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло", - пише синоптик Наталка Діденко.

У гідрометцентрі прогнозують у суботу 30 жовтня, ясну погоду без опадів. Температура вдень +11+14, а на заході +14+18, вночі +2+7 по країні.

31 жовтня буде дуже сонячно, але трохи прохолодніше, +9+13, на Заході і в Криму до +16-ти. Вночі на сході заморозки, 0... -4, а на решті території 0... +4 в нічний час (трохи тепліше на півдні, до +7).

На Україну насувається різке похолодання і зливи: названа датаНа Україну насувається різке похолодання і зливи: названа дата

Скрін: Погода в Україні 30-31 жовтня (meteo.gov.ua)

В понеділок, 1 листопада, буде схожа синоптична ситуація, що і днем раніше - помірно тепло і сухо.

А 2 листопада потеплішає на кілька градусів, +11+17, вночі +3+7 (на півдні до +9 градусів). При цьому на крайньому заході ймовірні опади.

На Україну насувається різке похолодання і зливи: названа датаНа Україну насувається різке похолодання і зливи: названа дата

Скрін: Погода в Україні 1-2 листопада (meteo.gov.ua)

3 листопада ситуація кардинально зміниться - на більшій частині країни очікуються дощі (крім сходу), а на заході і частині півночі - сильні дощі, зливи.

При цьому в західних областях різко похолодає - в основному +7+9. На решті території все ще втримається комфортна температура, +10+14 (на півдні +14+17).

На Україну насувається різке похолодання і зливи: названа дата

Скрін: Погода в Україні 3 листопада (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики попередили, що в Україну прийде "сезон дощів" і похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Свято 29 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 29 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела