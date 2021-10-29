На Україну насувається різке похолодання і зливи: названа дата

Погода в Україні після сильного потепління на вихідних різко зміниться в гіршу сторону. Синоптики прогнозують, що вже в перший листопадовий тиждень нас чекає похолодання і зливи.

Що буде з погодою в наступні п'ять днів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з картами Українського гідрометцентру, неприємна погода нас чекає 3 листопада - на більшості територій очікуються сильні дощі, місцями похолодає до +7+9 градусів. Поки ж слід насолодитися минаючими жовтневими теплими днями.

"30-31 жовтня - сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло", - пише синоптик Наталка Діденко.

У гідрометцентрі прогнозують у суботу 30 жовтня, ясну погоду без опадів. Температура вдень +11+14, а на заході +14+18, вночі +2+7 по країні.

31 жовтня буде дуже сонячно, але трохи прохолодніше, +9+13, на Заході і в Криму до +16-ти. Вночі на сході заморозки, 0... -4, а на решті території 0... +4 в нічний час (трохи тепліше на півдні, до +7).

Скрін: Погода в Україні 30-31 жовтня (meteo.gov.ua)

В понеділок, 1 листопада, буде схожа синоптична ситуація, що і днем раніше - помірно тепло і сухо.

А 2 листопада потеплішає на кілька градусів, +11+17, вночі +3+7 (на півдні до +9 градусів). При цьому на крайньому заході ймовірні опади.

Скрін: Погода в Україні 1-2 листопада (meteo.gov.ua)

3 листопада ситуація кардинально зміниться - на більшій частині країни очікуються дощі (крім сходу), а на заході і частині півночі - сильні дощі, зливи.

При цьому в західних областях різко похолодає - в основному +7+9. На решті території все ще втримається комфортна температура, +10+14 (на півдні +14+17).

Скрін: Погода в Україні 3 листопада (meteo.gov.ua)