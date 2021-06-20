Аномальна спека і бурі: синоптики налякали прогнозом погоди на липень

Погода в Україні в липні буде досить мінливою, вважають синоптики. Очікуються періоди з дощами, сильною спекою, грозами і навіть бурею.

Що буде з погодою в Україні у липні та серпні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Яка погода буде в липні

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, липень почнеться з дощів, а потім увірветься сильна спека.

"Початок липня буде дощовим, з 4 по 8 липня варто очікувати аномальної спеки, а 11-12 липня прийдуть дощі і бурі. З 18 до 28 липня повернеться спека, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця", - пише синоптик.

Згідно ж прогнозу ресурсу Gismeteo, перша половина липня буде з помірними температурами. Синоптики аномалій не обіцяють, а ось остання декада червня буде спекотною (понад +30 градусів), з дощами і грозами. Принаймні, такий прогноз дають синоптики для Києва.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)

Яким буде серпень

За прогнозом Леоніда Горбаня, в останній літній місяць сильна спека чергуватиметься з періодами дощів. Але в цілому серпень обіцяє бути теплим, а в кінці місяця ночами буде вже відчуватися "дихання осені".

"1-3 серпня очікується сильна спека, водночас можливі грози і бурі. З 11 по 14, а також 22, 27 і 29 серпня - дощі, з 19 до 21 і з 23 до 26 серпня - жарко", - уточнив синоптик.