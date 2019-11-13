На Україну обрушиться потужна магнітна буря: як підготуватися і вберегтися

Магнітна буря через спалахи на Сонці накриє нашу планету вже наступного тижня. Геомагнітні коливання здатні викликати погіршення стану здоров'я у метеочутливих людей і у тих, хто страждає хронічними хворобами. А сильні спалахи можуть негативно позначитися на емоційному та фізичному стані навіть здорових людей.

Як вчені досліджують магнітні бурі, і як вберегтися від їх впливу, йдеться в сюжеті ТСН.

Старші люди розповідають, що за кілька днів до наближення шторму починають відчувати його вплив. Це виражається в погіршенні настрою і підвищенні артеріального тиску.

У співробітників Інституту геофізики є спеціальний додаток, який вимірює значення магнітного поля. Михайло Орлюк, професор, що вивчає магнітні бурі протягом 15 років, каже, що наступну варто чекати вже 20 листопада.

Експерт вважає, що надмірно переживати всім не потрібно. Адже люди і без того постійно знаходяться в зоні магнітних бур. За словами Орлюка, знаходження біля великих металевих об'єктів дорівнює впливу бурі від сонця. Але найбільше люди схильні впливу в метро.

"Коли потяг починає рухатися або гальмувати, в кожному вагоні по чотири електродвигуна на постійному струмі. Вони дають дуже сильні зміни магнітного поля", - каже Орлюк.

Астролог Яніна Массіні радить у ці дні не накручувати себе і не провокувати сварки і конфлікти. За її словами, вплив сильного магнітного сплеску українці відчують вже 18 листопада.

Найсильніше впливу магнітних бур піддаються люди з проблемами з тиском і серцем. Лікар-кардіолог каже, що в такі дні краще залишитися вдома і відмовитися від зайвої фізичної активності.

Магнітна буря в листопаді (відео: YouTube/ТСН)