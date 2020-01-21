На Україну обрушаться снігопади: які області опиняться під загрозою

Погода в Україні у середу, 22 січня, почне стрімко погіршуватися і в більшості областей країни синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг та сильний вітер зі штормовими поривами до 12-15 м/с.

Погода на сході країни очікується несприятлива. Протягом доби там буде йти сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4 градусів.

У південних областях буде тепло і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень від +3 до +5 градусів, в Одесі до +7 градусів. Синоптики попереджають про сильний поривчастий вітер, до 12 м/с. В Криму без опадів, вночі 0 +2 градуси, вдень +4 +6 градусів.

На півночі України йтиме сніг та мокрий сніг. Вночі від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +2 +4 градуси. Вітер до 12 м/с.

У західних областях сніг почне йти рано вранці, і до вечора він перейде в мокрий сніг. Можливе погіршення ситуації на дорогах. Вітер з поривами до 12 -15 м/с. Нічна температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів, вдень очікується від +2 до +5 градусів.

В центральній частині країни йтиме мокрий сніг. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +2 +4 градуси.

У Києві 22 січня буде йти сніг та мокрий сніг, можливе погіршення ситуації на дорогах. Вітер західний, до 12 м/с. Температура повітря буде коливатися від +1 до +3 градусів.

Погода в Україні 22 січня

Як зазначають синоптики, така погода в Україні вируватиме протягом декількох днів і вже до вихідних очікується прояснення і підвищення температури повітря на кілька градусів.

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