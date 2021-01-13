В Україну мчить новий циклон: синоптики зробили попередження

Погода в Україні принесе сніг (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе черговий циклон і нову порцію снігу в четвер, 14 січня. При цьому синоптик Наталка Діденко прогнозує, що цей атмосферний фронт не буде "такий лихий, як сьогодні".

На своїй Facebook-сторінці Діденко розповіла, що завтра очікується сніг у західних областях України, місцями на Півночі та в Вінницькій області.

"Східна частина, південна, більшість Центру звільняться від опадів і завтра там буде сухо. Хіба в Криму та Приазов'ї ще очікується мокрий сніг", - пише синоптик.

А ось на дорогах вже слизько, тому слід дотримуватися обережності.

Температура повітря найближчої ночі очікується від -2 до -7 градусів, а на Півночі місцями до -10 морозу. Вдень буде -1... -5 градусів, у південній частині близько нуля.

У Києві 14 січня сніг ймовірний ближче до другої половини дня або ввечері. Цієї ночі у столиці -3... -5 градусів, а завтра вдень -2... -4 градуси.

"Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15-го січня, температура повітря в нічні години протягом 15-19 січня складе -13-20 градусів, місцями можливо до -20-22 градусів", - попередила синоптик.

В Українському гідрометцентрі показали карту погоди на 14 січня, на якій видно опади і температуру повітря.

Погода в Україні 14 січня (фото: meteo.gov.ua)

Відзначимо, що в ніч з 12 на 13 січня частину України засипало снігом. Зокрема снігопади прийшли в південні області.

Раніше синоптики розповіли про люті морози, які прийдуть вже до вихідних, а також, коли в країну знову повернеться потепління.