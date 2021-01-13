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В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)

Одеса, Середа 13 січня 2021 08:33
В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)
Сніг в Одесі (колаж РБК-Україна, фото instagram.com/vikaemerson.live)
Автор: Людмила Жукова

В Україну прийшла справжня зима з похолоданням і снігом, як це і прогнозували синоптики. Так, першою під сніговим покривом виявилася Одеса. Місто виявилося засипане зимовими опадами і перетворилося на справжню казку. Сніг почав йти в ще 12 січня.

Користувачі соцмережі Instagram з задоволенням публікують фотографії зими в південному місті.

В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)

Одесу засипало снігом (фото: Odessa.info)

До речі, місцеві жителі відзначають, що це перший снігопад в новому році.

В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)Одесити будуть насолоджуватися снігом кілька днів (фото: Facebook/Дмитро Жеман)

Раніше синоптики повідомляли, що снігові опади у місто приніс циклон, який і відповідає за похолодання в Україні зараз.

В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)В Одесі сніг перетворив вулиці в казку (фото: instagram.com/vikaemerson.live)

Як ми раніше повідомляли, погода в Україні у середу, 13 січня, погіршилася, оголошено штормове попередження. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг.

Також синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік.

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