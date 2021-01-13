В Украину несется новый циклон: синоптики сделали предупреждение

Погода в Украине принесет снег (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет очередной циклон и новую порцию снега в четверг, 14 января. При этом синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что этот атмосферный фронт не будет "такой лихой, как сегодняшний".

На своей Facebook-странице Диденко рассказала, что завтра снег ожидается в западных областях Украины, местами на Севере и в Винницкой области.

"Восточная часть, южная, большинство Центра освободятся от осадков и завтра там будет сухо. Разве в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег", - пишет синоптик.

А вот на дорогах уже скользко, поэтому следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается от -2 до -7 градусов, а на Севере местами до -10 мороза. Днем будет -1... -5 градусов, в южной части около нуля.

В Киеве 14 января снег вероятен ближе ко второй половине дня или вечером. Этой ночью в столице -3... -5 градусов, а завтра днем -2... -4 градуса.

"Серьезное холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15-го января, температура воздуха в ночные часы на протяжении 15-19 января составит -13-20 градусов, местами возможно до -20-22 градусов", - предупредила синоптик.

В Украинском гидрометцентре показали карту погоды на 14 января, на которой видны осадки и температура воздуха.

Погода в Украине 14 января (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что в ночь с 12 на 13 января часть Украины засыпало снегом. В частности снегопады пришли в южные области.

Ранее синоптики рассказали про лютые морозы, которые придут уже к выходным, а также, когда в страну снова вернется потепление.