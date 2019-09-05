Україну заполонили фальшиві гроші: як розпізнати підробку

Фальшиві банкноти у великій кількості з'явилися в Україні і найчастіше це купюри номіналом 500 гривень зразка 2006 року. Про це повідомили в прес-службі Національного Банку України та пояснили, як відрізнити підробку від справжніх грошей.

В Нацбанку відзначили, що збільшення кількості підроблених банкнот було зафіксовано в серпні. Фальшивки були виготовлені за допомогою струменевого друку з імітацією ультрафіолетової захисту. В основному фальшивомонетники друкували купюри в 500 гривень, а також у 100, 200 та 50 гривень.

Підробки найчастіше збували на касах фастфудів, дрібних торгових точок та на автозаправках. Найчастіше фальшивки виявляли на касах АЗС Київської, Закарпатської, Волинської, Черкаської і Житомирської областях, а також у Києві.

В Україні з'явилося багато фальшивих купюр номіналом 500 гривень (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В першу чергу перевірити справжність купюри можна за допомогою тактильного контролю. Фахівці Нацбанку рекомендують перевіряти рельєфність окремих зображень на лицьовій стороні банкноти.

У купюри в 500 гривень є свій особливий секрет – під різними кутами попадання світла на банкноту цифра 500 повинна злегка змінювати колір. За допомогою збільшувального скла можна перевірити купюру на мікротексти. На фальшивках вони відсутні.

Касирам фахівці Нацбанку рекомендують обов'язково обзавестися детекторами для визначення достовірності. При виявленні фальшивої купюри не варто намагатися її також збути, як це зробили фальшивомонетники, так як це тягне за собою кримінальну відповідальність.

В 2019 році було зафіксовано чимало справ, які були заведені на людей за те, що вони, отримавши підроблену купюру номіналом у 200 чи 500 гривень, одразу ж намагалися її збути.

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