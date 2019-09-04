В Україні розкрили нову схему шахрайства: всі подробиці

Мінсоцполітики розповіло про нову аферу (фото: колаж РБК-Україна)

Шахраї придумали нову схему, яка їм допомагає обкрадати довірливих українців

В Україні зловмисники використовують нову схему обману громадян. Вони видають себе за працівників Міністерства соціальної політики і пропонують купити у них медичні прилади за хорошою ціною. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

У відомстві зазначили, що шахраї найчастіше телефонують літнім людям і намагаються їм продати акційні товари за зниженою ціною. При цьому зловмисники вимагають, щоб покупці внесли попередню оплату.

Мінсоцполітики закликає українців бути пильними і не пересилати гроші сумнівним особам.

Мінсоцполітики розповіло про нову аферу (ілюстративне фото: Уніан)

Нагадаємо, що українцям загрожує нова шахрайська схема з мобільними телефонами. Шахраї надсилають фейкові СМС-повідомлення і таким чином намагаються видурити у людей гроші.

У повідомленні говориться, що на рахунок користувача нібито прийшли гроші, але потім зловмисники просять повернути кошти назад.

Раніше повідомлялося про те, що шахраї придумали новий спосіб, як обікрасти українців. Злочинці намагаються викрасти гроші, які знаходяться на картах українських банків.

Нова схема шахраїв пов'язана з переходом українських рахунків на систему IBAN. Людям приходять СМС-повідомлення про те, що їхні рахунки заблоковані у зв'язку з заміною розрахункового рахунку.