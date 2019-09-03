Оренда житла на дошках оголошень: вірний шлях в руки шахраям

Інтернет рясніє розповідями про те, як люди попадаються на виверти шахраїв при зніманні квартири подобово. Оренда не довгострокова, проблем повинне бути менше, але виявляється навпаки.

Дошка безкоштовних оголошень – майже 100% ймовірність попадання в лапи шахраїв. Схеми існують різні: від найпростіших до настільки мудрованих, що ви можете не відразу зрозуміти – перед вами стандартна «пастка». Шахраї не гребують здоров'ям дітей і батьків, можуть здати чужу квартиру або зовсім неіснуюче житло.

Захист є! Зняти квартиру подобово в Києві на сайті oktv.ua. Всі власники квартир тут проходять перевірку, а ваші гроші сервіс береже до тих пір поки житло не схвалено. Як тільки ви побачите квартиру, сайт зарахує кошти на рахунок орендодавця. Так сервіс бронювання страхує своїх гостей. А тепер про шахраїв.

Чому аферисти люблять дошки оголошень?

1. Жертви безкоштовно. Одного оголошення з гарними фотографіями, «солодким» описом і вдалим розташуванням квартири достатньо, щоб мінімум одна людина довірилась.

2. Схема на «лопуха». Вимагати плату за огляд квартири або інші варіанти житла, більш підходящі і вигідні, – в стилі класичного афериста. Для людини недосвідченого виглядає логічно, але після відправлення платежу «власник» квартири на зв'язок вже не вийде.

3. Повна анонімність. Ошуканець може вказати номер телефону, з яким готовий тут же розлучитися. Навіть якщо жертва вкаже його в інтернеті, як ненадійний, завтра з'явиться інший. Те ж стосується банківської карти: відкрити нову не складе труднощів.

4. Немає посередника. На дошці безкоштовних оголошень ніхто не буде контролювати чесність автора оголошення і відповідність житла заявленої інформації. Так робить тільки сервіс бронювання.

5. Мало інформації. Орендарі йдуть на сайти з безкоштовними оголошеннями через незнання, маючи помилкове уявлення про сервіси бронювання. Тут додатково платити не потрібно, а максимальний рівень безпеки, і в аферистів немає жодних шансів.

- Два в одному: 100% безпека оренди і пізнавальна прогулянка

Бронювання житла подобово на oktv.ua – це гарантія збереження ваших грошей і нервів. А вільний час можна присвятити прогулянці по Києву з власним аудіо-гідом у вашому телефоні! Пішохідні екскурсії по Києву для мешканців столиці та гостей міста зібрані у відповідному розділ на сайті. Тут ви зможете скачати зручний додаток для Android або IOS, в залежності від операційної системи вашого смартфона.

тобто ви орендуєте квартиру безпечно і відправляєтеся на прогулянку по Києву з одними і тими ж людьми!

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