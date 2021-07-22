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Україну накриють опади і посвіжішає ще більше: де пройдуть зливи

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 22 липня, готує рясні опади на більшій частині території країни, а температура повітря продовжить зниження.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру і синоптика Наталки Діденко на сторінці в Facebook.

Синоптична ситуація в Україні буде обумовлена зміщенням на південний схід атмосферних фронтів, а також впливом антициклону на північно-західну частину країни.

Дощі, і місцями шквали очікуються в ряді західних областей, а також значні опади очікуються в південних, східних і місцями центральних областях.

Сильний вітер - часом до 20 метрів на секунду - прогнозується в південних і східних регіонах.

Посвіжіє в четвер практично повсюдно.

Так, стовпчики термометрів в денний час в середньому покажуть близько +20... +25 градусів; а в південних і східних областях буде трохи тепліше - до +28 градусів.

При цьому в п'ятницю, 23 липня, в Україні опади вже не очікуються, але температура повітря залишиться в цілому такою ж, хіба що на півдні та сході країни термометри покажуть ще на пару градусів нижче.

Карта погоди в Україні 22 липня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 23 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптиків, Україну чекають дві хвилі похолодання до кінця липня.

Нагадаємо також, що нещодавно з'явився прогноз про погоду в Україні взимку 2021-2022, в якому йдеться про морози та крижані дощі з сильними хуртовинами.

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