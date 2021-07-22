Украину накроют осадки и посвежеет еще больше: где пройдут ливни

Погода в Украине в четверг, 22 июля, готовит обильные осадки на большей части территории страны, а температура воздуха продолжит снижение.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко на странице в Facebook.
Синоптическая ситуация в Украине будет обусловлена смещением на юго-восток атмосферных фронтов, а также влиянием антициклона на северо-западную часть страны.
Дожди, и местами шквалы ожидаются в ряде западных областей, а также значительные осадки ожидаются в южных, восточных и местами центральных областях.
Сильный ветер - порой до 20 метров в секунду - прогнозируется в южных и восточных регионах.
Посвежеет в четверг практически повсеместно.
Так, столбики термометров в дневное время в среднем покажут около +20... +25 градусов; а в южных и восточных областях будет чуть теплее - до +28 градусов.
При этом в пятницу, 23 июля, в Украине осадки уже не ожидаются, но температура воздуха останется в целом такой же, разве что на юге и востоке страны термометры покажут еще на пару градусов ниже.
Карта погоды в Украине 22 июля (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоды в Украине 23 июля (фото: meteo.gov.ua)
Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, Украину ждут две волны похолодания до конца июля.
Напомним также, что недавно появился прогноз о погоде в Украине зимой 2021-2022, в котором говорится о морозах и ледяных дождях с сильными метелями.