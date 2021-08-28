RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну охопить надпотужними зливами: які області затопить

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в неділю, 29 серпня, принесе надпотужні зливи в ряд областей. Синоптики зробили попередження про "перший" рівень небезпеки і показали свіжі погодні карти.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні завтра - читайте нижче в нашому матеріалі.

"29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

А за прогнозом Наталки Діденко, дощі до Вінничини та Житомирщини доберуться лише надвечір. Не оминуть опади й Київщину.

Що буде з температурою повітря в неділю

Окрім злив в неділю очікується значний перепад температур по території країни - від прохолоди на заході до спеки на сході та півдні.

Діденко прогнозує +17+22 на заході, а в Карпатах навіть +9+12 вдень.

На півдні та сході очікуються +26+32 градуси, а на решті територій помірні +22+25.

Також синоптик попередила про настання сезонних туманів, попередивши водіїв про погану видимість на дорогах.

"У Києві 29 серпня буде тепло, до +27 градусів. Більша частина дня - без опадів, дощ можливий надвечір", - додала синоптик.

В Укргідрометцентрі на картах показали, що буде з температурою, і де очікуються найсильніші опади.

Скрін: Погода в Україні 29 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли також, якою буде погода в Україні взимку 2021-2022, налякавши сніжними буранами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода