Україну охопить надпотужними зливами: які області затопить

"29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

А за прогнозом Наталки Діденко, дощі до Вінничини та Житомирщини доберуться лише надвечір. Не оминуть опади й Київщину.

Що буде з температурою повітря в неділю

Окрім злив в неділю очікується значний перепад температур по території країни - від прохолоди на заході до спеки на сході та півдні.

Діденко прогнозує +17+22 на заході, а в Карпатах навіть +9+12 вдень.

На півдні та сході очікуються +26+32 градуси, а на решті територій помірні +22+25.

Також синоптик попередила про настання сезонних туманів, попередивши водіїв про погану видимість на дорогах.

"У Києві 29 серпня буде тепло, до +27 градусів. Більша частина дня - без опадів, дощ можливий надвечір", - додала синоптик.

В Укргідрометцентрі на картах показали, що буде з температурою, і де очікуються найсильніші опади.

Скрін: Погода в Україні 29 серпня (meteo.gov.ua)