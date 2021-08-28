Украину охватит сверхмощными ливнями: какие области затопит

"29 августа ночью на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

А по прогнозу Наталки Диденко, дожди в Винницкую и Житомирскую области доберутся только под вечер. Не обойдут осадки и Киевщину.

Что будет с температурой воздуха в воскресенье

Кроме ливней в воскресенье ожидается значительный перепад температур по территории страны - от прохлады на западе до жары на востоке и юге.

Диденко прогнозирует +17+22 на западе, а в Карпатах даже +9+12 днем.

На юге и востоке ожидаются +26+32 градуса, а на остальных территориях умеренные +22+25.

Также синоптик предупредила о наступлении сезонных туманов, предупредив водителей о плохой видимости на дорогах.

"В Киеве 29 августа будет тепло, до +27 градусов. Большая часть дня - без осадков, дождь возможен под вечер", - добавила синоптик.

В Укргидрометцентре на картах показали, что будет с температурой, и где ожидаются сильнейшие осадки.

Скрин: Погода в Украине 29 августа (meteo.gov.ua)