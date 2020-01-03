Україну знову накриє снігом: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні в суботу, 4 січня, знову різко погіршиться і синоптики попереджають про сильний штормовий вітер та снігопади. Свій прогноз на довгі вихідні написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що вже в суботу, 4 січня в Україну повернеться мокрий сніг, який в неділю охопить усі області країни.

"На вихідних, у суботу та неділю, в Україні збільшиться кількість опадів. До нас прийде атмосферний фронт, який принесе 4 січня мокрий сніг та дощ, в західних областях, ввечері ще й на півночі. А 5 січня опади почнуть поширюватися на більшість областей, однак будуть періодичними і недовгими. Вітер буде завивати з північного заходу, помірний, хіба що в західних областях його пориви будуть сильними", - написала Діденко.

Температура повітря вночі буде низькою, -1 -5 градусів, вдень очікується потепління до +1 +5 градусів, місцями до +5 +8 градусів.

Карта погоди

У Києві на вихідних також пройде мокрий сніг і підвищиться температура повітря в денні години.

"У Києві 4 січня ввечері і 5 січня очікується мокрий сніг і дощ, вдень у суботу побуде ще суха погода. Нічна температура повітря складе -2 -4 градуси, денна +1 +4 градуси", - повідомила Діденко і розповіла про погоду на Різдво.

"В Святвечір та на Різдво – невеликий та помірний морозець, сніг і мокрий сніг можливий 7 січня скрізь, крім південної частини країни", - зазначила синоптик.