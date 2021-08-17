Україну накриє штормом з холодними зливами: які області затопить

"18 серпня у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській і Миколаївській областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/сек. (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Судячи з карт погоди на середу, найсильніші опади завтра очікуються у Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях.

Температура на заході і півночі очікується в межах +19+24 градусів, а вночі в західному регіоні буде +9+14. На решті території все ще спекотно - від +28 до +32 градусів, на сході до +34.

Скрін: Погода в Україні 18 серпня (meteo.gov.ua)

19 серпня опади змістяться більше в центр, на південь і схід. Разом з дощами пошириться і похолодання. На більшій частині країни в четвер +21+25, на півдні +24+28, а на сході +27+31 градус.

У п'ятницю, 20 серпня, дощів стане менше - тільки на сході. Температура очікується +21+26 вже по всій країні. Трохи вище в Одеській області та Криму, +26+28.

Скрін: Погода в Україні 19-20 серпня (meteo.gov.ua)