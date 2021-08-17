Украину накроет штормом с холодными ливнями: какие области затопит

"18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/сек. (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Судя по картам погоды на среду, самые сильные осадки завтра ожидаются в Винницкой, Черниговской и Сумской областях.

Температура на западе и севере ожидается в переделах +19+24 градусов, а ночью в западном регионе будет +9+14. На остальной территории все еще жарко - от +28 до +32 градусов, на востоке до +34.

Скрин: Погода в Украине 18 августа (meteo.gov.ua)

19 августа осадки сместятся больше в центр, на юг и восток. Вместе с дождями распространится и похолодание. На большей части страны в четверг +21+25, на юге +24+28, а на востоке +27+31 градус.

В пятницу, 20 августа, дождей станет меньше - только на востоке. Температура ожидается +21+26 уже по всей стране. Немного выше в Одесской области и Крыму, +26+28.

Скрин: Погода в Украине 19-20 августа (meteo.gov.ua)