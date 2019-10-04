Україну накриє справжня осіння стихія: які області під ударом

Погода в Україні (фото: GettyImages)

Погода в Україні змусить жителів країни дістати пуховики, парасольки і рукавиці

Погода в Україні на вихідних 5 і 6 жовтня серйозно зіпсується. Сильно похолодає по всій країні, в деяких областях пройдуть потужні зливи, місцями - грози. І все це у супроводі поривчастого вітру, а подекуди навіть мокрого снігу. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так в суботу, 5 жовтня, хвиля похолодання з заходу добереться до центральних і ряду південних областей. А на сході і південному сході все ще буде досить тепло.

При цьому дощі накриють всю Україну, але з різною інтенсивністю. Якщо на заході та півночі місцями поморосить, то на сході та в Криму очікується сильний дощ, а в центральних областях і зовсім - потужна злива. При цьому буде задувати поривчастий вітер від 7 до 12 метрів в секунду.

Що стосується температури, то в західних, північних, центральних областях вдень від +9 до +13 градусів, найближчої ночі - від +3 до +8. У Дніпропетровській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях +12... +15, найближчої ночі від +8 до +11.

На Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині очікується від +16 до +20, вночі - від +10 до +13, а в окупованому Криму +20... +22, і тепла жовтнева ніч від +14 до +16 градусів.

У Києві найближчої ночі +5... +7 градусів, вдень - скромні +10... +12, буде мрячити.

Погода в Україні 5 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

В неділю, 6 жовтня, стане ще прохолодніше. Накрапувати буде майже по всій країні, крім Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

На заході, півночі і в центрі вдень +7... +11, вночі +3... +8 градусів. У південних і східних областях вдень +12... +16, вночі від +9 до +13.

У Києві в неділю вдень буде холодно - від +7 до +9 градусів, вночі +5... +7 за Цельсієм.

Погода в Україні 6 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що синоптик Наталка Діденко раніше повідомила, що в західних і північних областях до дощу місцями приєднається і мокрий сніг.