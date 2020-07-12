Україну накриє потужна злива: які області постраждають

Погода в Україні 12 липня (фото: canva.com)

Атмосферний фронт накриє майже всю Україну

Погода в Україні 12 липня буде дощовою, з грозами та суттєвими похолоданнями. У західних регіонах через негоду рівень тепла знизиться до +12 градусів у нічний час та до +16 градусів вдень. При цьому атмосферний фронт торкнеться також центральних, північних та деяких східних регіонів.

Як повідомляється в оновленому прогнозі синоптиків Укргідрометцентру, у західних областях України буде найхолодніше - +15... +20 градусів протягом дня. При цьому вже в центральних регіонах температура буде значно вище - +25... +32 градуси. Найспекотніше 12 липня буде на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +30... +34 градусів.

При цьому синоптики уточнюють, що небо протягом усього дня буде залишатися ясним з мінливою хмарністю тільки на півдні та сході, в інших областях – потужні зливи з грозами та шквалами. Синоптики попередили про сильні пориви вітру.

"12 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м / с, вночі та вранці на Закарпатті місцями посилення вітру до 25 м / с, на високогір'ї до 30-35 м / с (I рівень небезпеки, жовтий) в Карпатах і на Закарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, оранжевий)", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Погода в Україні 12 липня буде дощової (карта: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики розповіли, коли в Україну прийде затяжне похолодання.

Також повідомлялося, що експерти розповіли як врятуватися, якщо потрапили в грозу.