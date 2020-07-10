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Оголошено штормове попередження: як врятуватися, якщо потрапили в грозу

П'ятниця 10 липня 2020 21:20
Оголошено штормове попередження: як врятуватися, якщо потрапили в грозу
В Україні оголосили штормове попередження (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Фахівці дали поради, як в негоду та грозу захиститися від блискавки

В Україні попередили про погіршення погодних умов і оголосили штормове попередження на ці вихідні.

Рятувальники з посиланням на дані Укргідрометцентру також розповіли, що в неділю, 12 липня, у західних областях очікуються грозові дощі та зливи. Про це сьогодні передали в ДСНС на сторінці в Facebook.

I рівень небезпеки - жовтий - намічається на суботу. 11 липня у більшості західних областей вдень будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду.

II рівень небезпеки - помаранчевий - чекають у неділю. 12 липня прогнозують значні грозові дощі, а в Карпатах і на Закарпатті зливи.

Як під час грози уберегтися від блискавок

  • Як радять фахівці, під час грози існують ризики можливої появи кульової блискавки, тому краще не тримати вікна та двері відкритими і якомога менше користуватися електроприладами.
  • Під час грози до вікон також не рекомендують підходити та братися за металеві вхідні двері.
  • Якщо ви знаходитесь на природі, то краще сховатися від блискавок на ділянці з низькорослими деревами й в жодному якому разі не рекомендується перебувати під високими деревами (соснами, дубами, тополями).
  • На природі також радять не підходити близько до водойм, купатися під час грози, а також взагалі ходити по відкритій місцевості в мокрому одязі.
  • Під час грози на вулиці краще триматися якомога далі від ліній електропередачі, білбордів та рекламних щитів.
  • Автомобілістам настійно не радять паркуватися поруч з деревами і високими штучними конструкціями.
  • В грозу бажано вимикати мобільні телефони та ховати девайси.
  • На вулиці чи на природі ходити групами не радять через ризик потрапляння блискавки - треба розходитися.

Раніше повідомлялося, що лікар дав практичні поради, як вижити під час різких перепадів погоди.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що потрібно робити при попаданні блискавки.

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Новини України ГідрометцентрШтормове попередженнягроза
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